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Meteorologia

Trovoada junta-se ao calor no interior Norte e Centro a partir de quinta-feira

27 mai, 2026 - 00:02 • Catarina Magalhães

Apesar do Algarve ser um distrito mais afastado das previsões de calor ou trovoada, o risco de incêndio rural é de "muito elevado a máximo".

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Até já, bom tempo? O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma semana de calor e noites tropicais para todas as regiões de Portugal Continental, mas a trovoada também vai marcar presença no interior Norte e Centro do país.

À exceção de Faro, esta quarta-feira vai estar sob aviso amarelo e a culpa é da onda de calor, com temperaturas a atingir os 38ºC, principalmente na região de Trás-os-Montes, vale do Tejo e Alentejo.

Apesar do Algarve ser um distrito mais afastado destas previsões, o risco de incêndio rural é de "muito elevado a máximo", avançou a meteorologista do IPMA, Patrícia Gomes.

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A partir de quinta-feira, Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu vão contar com "episódios de instabilidade atmosférica", como trovoada, nebulosidade e rajadas fortes de vento.

Há ainda possibilidade de que estes quatro distritos possam registar "aguaceiros sob a forma de granizo".

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"A trovoada está relacionada com os valores elevados de temperatura que, com alguns ingredientes, vão originar este fenómeno meteorológico", explicou a especialista.

Risco de incêndio rural no Algarve

Nos próximos dias, o Algarve vai manter-se com "perigo de incêndio rural nas classes de muito elevado a máximo", motivado pelo vento que pode rondar entre os 35 e 40 quilómetros por hora nas terras mais altas.

Porém, a partir de sexta-feira o vento vai diminuir a sua intensidade, mas "haverá outros fatores que podem impactar e manter o perigo na região".

Já no resto do país, as temperaturas máximas podem descer a partir de quinta-feira nas regiões do litoral, em particular no Porto e em Leiria.

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