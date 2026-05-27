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Turbulência faz dois feridos em voo da TAP

27 mai, 2026 - 20:29 • Ricardo Vieira

Passageiros de voo oriundo de Bruxelas foram transportados para um hospital da zona de Lisboa, um com um golpe na cabeça e outro com um pequeno corte.

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Dois passageiros ficaram feridos esta quarta-feira, quando um avião da TAP foi atingido por um fenómeno de turbulência quando fazia a ligação entre Bruxelas e Lisboa.

Fonte da TAP disse ao Correio da Manhã que as duas pessoas – que viajavam no voo TP643 – foram assistidos à chegada a Lisboa, "devido a ferimentos provados por turbulência não prevista".

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Os passageiros foram transportados para um hospital da zona de Lisboa, um com um golpe na cabeça e outro com um pequeno corte.

Na sequência do incidente devido ao episódio de turbulência, o avião da TAP aterrou com prioridade no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

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