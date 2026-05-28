Aeroporto de Lisboa com mais polícias e portas eletrónicas a partir de sexta-feira

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vai ter um reforço de 48 agentes da PSP a partir de sexta-feira.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Administração Interna na sequência das demoras que se têm registado há várias semanas no controlo de passageiros.

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O Governo anuncia, ainda, que o aeroporto de Lisboa vai ter 18 novos postos de controlo de documentos e mais 18 portas eletrónicas.

De acordo com a associação dos aeroportos europeus, ACI Europe, os tempos de espera nos controlos fronteiriços atingem atualmente até 3,5 horas nos momentos de pico, um agravamento face às duas horas registadas no anterior inquérito feito junto dos seus membros, em 9 de abril.

Numa consulta realizada junto de 45 aeroportos em 20 Estados-membros da União Europeia, a ACI Europe concluiu que o cenário é "preocupante", com vários aeroportos que anteriormente não reportavam esperas excessivas, superiores a uma hora, a passarem agora a fazê-lo.



Entretanto, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) esclarece que os passageiros que perderem voos por causa dos tempos de espera nos controlos de fronteira não têm direito a indemnização nem a assistência.

A ANAC explica que as companhias aéreas não são responsáveis por situações que não dependem do seu controlo.

Esta semana, a DECO pediu ao Governo um mecanismo para compensar os passageiros, que comparecendo no aeroporto com a antecedência indicada, percam o voo devido ao controlo de fronteiras.