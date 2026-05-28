Colisão entre autocarro e ligeiro em Viseu faz um ferido grave e outro ligeiro

Um homem de 68 anos ficou esta quinta-feira gravemente ferido e uma criança de 12 sofreu ferimentos ligeiros, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um autocarro, disse à agência Lusa um responsável da Proteção Civil.

"Foi uma colisão frontal entre um veículo ligeiro e um pesado de passageiros, que transportava, na altura, três passageiros crianças, menores, e o ferido ligeiro é um deles, um rapaz de 12 anos", disse à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

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Rui Poceiro disse ainda que "há a registar no local um ferido grave, um homem de 68 anos, o condutor do [veículo] ligeiro de passageiros, que ficou encarcerado, tendo sido necessário manobras de desencarceramento".

O alerta aconteceu pelas 14h51, na Estrada dos Lagares, em Rebordinho, freguesia de São João de Lourosa, concelho e distrito de Viseu.

No local estiveram 14 operacionais, apoiados por sete veículos, dos Bombeiros Sapadores e dos Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).