Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Colisão entre autocarro e ligeiro em Viseu faz um ferido grave e outro ligeiro

28 mai, 2026 - 16:52 • Lusa

O ferido grave é o condutor do autocarro, de 68 anos, que ficou encarcerado.

A+ / A-

Um homem de 68 anos ficou esta quinta-feira gravemente ferido e uma criança de 12 sofreu ferimentos ligeiros, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um autocarro, disse à agência Lusa um responsável da Proteção Civil.

"Foi uma colisão frontal entre um veículo ligeiro e um pesado de passageiros, que transportava, na altura, três passageiros crianças, menores, e o ferido ligeiro é um deles, um rapaz de 12 anos", disse à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Rui Poceiro disse ainda que "há a registar no local um ferido grave, um homem de 68 anos, o condutor do [veículo] ligeiro de passageiros, que ficou encarcerado, tendo sido necessário manobras de desencarceramento".

O alerta aconteceu pelas 14h51, na Estrada dos Lagares, em Rebordinho, freguesia de São João de Lourosa, concelho e distrito de Viseu.

No local estiveram 14 operacionais, apoiados por sete veículos, dos Bombeiros Sapadores e dos Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?