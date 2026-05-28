​Jovem morre no mar da Costa da Caparica

Um jovem de 24 anos morreu esta quinta-feira após ser arrastado pelo mar na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, concelho de Almada.



O alerta às autoridades foi dado pelas 19h25, indica a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado enviado às redações.

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Um casal entrou no mar e ficou em dificuldades, “tendo apenas sido possível resgatar uma das vítimas” num primeiro momento, refere a mesma fonte.

“Segundo o que foi possível apurar, o casal encontrava-se a nadar, quando começou a ser puxado pela corrente”, indica a AMN.

Em resultado das buscas, foi encontrado numa praia mais a sul o corpo do homem, um cidadão angolano de 24 anos, apurou a Renascença.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.