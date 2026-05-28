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Matosinhos: homem detido por tentativa de homicídio da companheira

28 mai, 2026 - 14:48 • Olímpia Mairos

Suspeito de 36 anos terá disparado arma de fogo na via pública e esfaqueado a companheira dentro de casa, em Perafita, deixando a vítima em risco de vida perante os três filhos menores.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 36 anos suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, na sequência de um episódio de violência ocorrido em Perafita, no concelho de Matosinhos.

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Segundo revelou a PJ, os factos aconteceram após uma desavença familiar, durante a qual foram efetuados “diversos disparos de arma de fogo, na via pública”. As autoridades adiantam que, depois da discussão, o suspeito terá agredido a companheira já no interior da residência onde o casal vivia com os três filhos menores.

De acordo com a investigação, o agressor “atingiu a vítima em diversas partes do corpo, com um objeto cortoperfurante”, provocando-lhe ferimentos graves e colocando-a “em risco de vida”. A mulher recebeu assistência médica no Hospital Pedro Hispano.

A detenção foi realizada pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, fora de flagrante delito.

Em comunicado, a PJ refere ainda que o suspeito possui antecedentes criminais por crimes contra a vida e a integridade física, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

O homem será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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