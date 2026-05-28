Megaoperação da PJ em autarquias faz cinco detidos. PS nega ser visado

[Atualizado às 12h21]

A Polícia Judiciária (PJ) realiza esta quinta-feira uma megaoperação, com cerca de 400 inspetores, para investigar suspeitas de "participação económica em negócio, relativa à adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia", avança em comunicado.

A Renascença confirmou a notícia avançada pela CNN Portugal, que dá conta que em causa estão crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia. "Em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público", lê-se no comunicado.

Em comunicado oficial, a PJ dá conta de que, até ao momento, foram realizadas quatro detenções fora de flagrante delito, uma detenção em flagrante delito, por posse ilegal de arma, e constituídos 37 arguidos.

Estão a ser cumpridos 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra.

PS nega ser visado na investigação

O Partido Socialista, em comunicado, confirma que a Polícia Judiciária está na sede nacional do partido, "a realizar diligências relacionadas com atividades que são imputadas a um dos seus trabalhadores".

No entanto, frisa que "o Partido Socialista não é, como tal, visado pela investigação da Polícia Judiciária".

No comunicado, o PS diz ainda estar a colaborar com a Polícia Judiciária "em tudo quanto lhe é por esta solicitado, no sentido de assegurar a boa condução das investigações e no respeito integral dos princípios e regras do Estado de direito".

Segundo a CNN, informação não confirmada pela Renascença, a junta de freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, seria o principal local de interesse da operação. O antigo autarca socialista Miguel Coelho será um dos visados na operação de buscas, por ter alegadamente estabelecido uma rede de antigos candidatos socialistas e contratado 19 empresas da zona de Mafra.

Uma das beneficiárias de contratos por ajustes diretos, ainda segundo aquele canal, será a mulher de Duarte Moral, diretor de comunicação do líder socialista, José Luís Carneiro, e antigo assessor do antigo primeiro-ministro António Costa. A mulher de Duarte Moral terá celebrado contratos com a junta de Santa Maria Maior, por ajuste direto, na ordem dos 70 mil euros entre 2020 e 2022.

A Renascença tentou contactar a junta de freguesia que fica no coração da Baixa de Lisboa sem sucesso.