Nunca fez tanto calor em maio: Mora chega aos 40,3 graus

Regiões a sul do rio Tejo estão em situação de onda de calor, tendo Mora atingido na quarta-feira os 40,3ºC, um extremo absoluto para um mês de maio. Segundo um balanço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), divulgado esta quinta-feira, em Mora e Alvega (Abrantes) foram ultrapassados o anterior extremo absoluto de maio, os 40ºC (graus celsius) de Pinhão, a 30 de maio de 1953, e Termas de Monfortinho, nos últimos dois dias de maio de 2001. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com dados atualizados esta quinta-feira de manhã, o IPMA diz que 16 estações automáticas estão em situação de onda de calor. Ainda que o período quente atinja todo o continente, a onda de calor começou no dia 20 de maio e verifica-se no Alentejo e Vale do Tejo. No centro e no litoral a estação da Anadia também entrou em onda de calor, indica a informação do IPMA.

Em termos de número de dias a onda de calor é a oitava mais longa, com 7,9 dias. A mais elevada foi em 1964, com 9,7 dias. Quando à magnitude o episódio é o terceiro maior. Segundo o IPMA, foram registados até agora 22 novos máximos da temperatura máxima do ar, um na terça-feira e os outros na quarta-feira. Também foram registados quatro novos máximos da temperatura mínima do ar. O IPMA alerta para a elevada probabilidade de mais locais entrarem em onda de calor, especialmente da região norte e centro interior, e diz que há também forte probabilidade de a atual onda de calor se estender até aos primeiros dias de junho.

As cidades estão preparadas para o calor?