Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 28 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

Onda de calor pode durar 15 dias. Há 14 distritos sob aviso amarelo esta quinta-feira

28 mai, 2026 - 07:19 • João Malheiro com Lusa

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente continuação de tempo quente, com céu pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral

A+ / A-

A onda de calor que se faz sentir em Portugal pode durar até mais 15 dias, afetando, em particular, o interior.

São previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), feitas nos últimos dias.

14 distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente, oito dos quais vão permanecer até sábado, segundo o IPMA.

O aviso nos distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra e Braga vai vigorar até às 18h00 desta quinta-feira e Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Beja até às 18h00 de sábado face à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Quanto aos incêndios, o distrito de Faro vai ter concelhos com risco máximo, pelo menos até domingo, e várias regiões do interior do país vão enfrentar um risco muito elevado.

Esta quinta-feira, os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, apresentam perigo máximo de incêndio rural, estando quase todos os concelhos do continente em risco muito elevado e elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente continuação de tempo quente, com céu pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral, intensificação do vento no litoral oeste a partir da tarde e descida da temperatura máxima, em especial no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Leiria e Viana do Castelo) e os 20 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 36 (em Évora e Beja).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 28 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?