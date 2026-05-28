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Crime
Pai detido por abuso sexual da filha menor em Albufeira
28 mai, 2026 - 14:11 • Olímpia Mairos
Suspeito, de 52 anos, foi detido pela PJ no distrito de Santarém e ficou proibido de contactar com a filha de 16 anos, alegada vítima dos abusos.
Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas do crime de abuso sexual de menor dependente, tendo como vítima a própria filha, de 16 anos. A detenção foi efetuada pela Diretoria do Sul da PJ, no distrito de Santarém.
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Segundo revelou a PJ em comunicado, os factos remontam a agosto de 2024 e terão ocorrido “no interior da residência da vítima, localizada no concelho de Albufeira”, numa ocasião em que o suspeito ali pernoitou “em circunstância extraordinária”.
A autoridade policial esclarece ainda que o homem “nunca viveu” com a menor, apesar de ser seu progenitor.
As diligências desenvolvidas durante a investigação permitiram reunir “elementos de prova” considerados suficientemente robustos para sustentar a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo Ministério Público.
O suspeito foi, entretanto, presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito às medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades e proibição de contactos com a vítima.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.
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