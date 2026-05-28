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Pai detido por abuso sexual da filha menor em Albufeira

28 mai, 2026 - 14:11 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 52 anos, foi detido pela PJ no distrito de Santarém e ficou proibido de contactar com a filha de 16 anos, alegada vítima dos abusos.

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Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas do crime de abuso sexual de menor dependente, tendo como vítima a própria filha, de 16 anos. A detenção foi efetuada pela Diretoria do Sul da PJ, no distrito de Santarém.

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Segundo revelou a PJ em comunicado, os factos remontam a agosto de 2024 e terão ocorrido “no interior da residência da vítima, localizada no concelho de Albufeira”, numa ocasião em que o suspeito ali pernoitou “em circunstância extraordinária”.

A autoridade policial esclarece ainda que o homem “nunca viveu” com a menor, apesar de ser seu progenitor.

As diligências desenvolvidas durante a investigação permitiram reunir “elementos de prova” considerados suficientemente robustos para sustentar a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo Ministério Público.

O suspeito foi, entretanto, presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito às medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades e proibição de contactos com a vítima.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.

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