PGR nega "timings" políticos e agenda nas investigações

O procurador-geral da República negou esta quinta-feira no parlamento ter "timings políticos" nos inquéritos e buscas do Ministério Público, questionado sobre as buscas desta quinta-feira à sede do PS e freguesias ligadas ao partido. "Eu nunca tive 'timings' políticos, nunca", disse Amadeu Guerra na audição perante os deputados da comissão parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, onde esteve esta quinta-feira, com o vice-procurador-geral, Paulo Morgado de Carvalho, e com o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Rui Cardoso, para responder sobre as conclusões de uma inspeção que revelou diversos problemas e falhas no DCIAP, o departamento do Ministério Público dedicado à criminalidade mais complexa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A garantia foi deixada pelo procurador-geral, após as buscas que esta quinta-feira ocorreram terem levado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal – que apresentou um dos requerimentos que motivou a audição –, a questionar Amadeu Guerra sobre o momento político e as sondagens favoráveis ao PS podiam explicar o momento para desencadear a operação e se a maior ou menor morosidade de algumas investigações podia ser explicada por "agendas ditadas por outro tipo de interesses" que não o judicial. "Nós não somos taticistas. A minha experiência diz-me uma coisa: quando, por cautela, não damos o despacho, não decidimos, depois vai ser pior. Podem acontecer outras coisas que nós não estamos à espera e depois é pior. Isso às vezes acontece", disse Amadeu Guerra.

"Eu não ligo a sondagens. Nós não temos 'timings' políticos. É óbvio que vai haver pessoas que dizem que o diretor do DCIAP disse que não há 'timings políticos', mas que há, e nós sabemos quais é que são. Eu o que vos queria pedir, e às pessoas, estejam tranquilas, nós não temos situação absolutamente nenhuma de 'timings" políticos'" acrescentou o procurador-geral. "Não fica bem" A Judiciária realizou ao longo de quinta-feira várias buscas em Lisboa, Oeiras, Mafra e Coimbra, num caso que envolve a adjudicação de contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia e da qual resultaram quatro detenções. A investigação envolve o assessor de imprensa do PS, Duarte Moral, e ainda o antigo presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, Miguel Coelho, que, entretanto, já suspendeu o mandato na Assembleia Municipal. Porém, o líder socialista, José Luís Carneiro, já veio garantir que o PS não é visado nesta investigação da Judiciária, mas o líder do Chega, André Ventura, não se mostra convencido e pede esclarecimentos: "É uma questão que toca o núcleo central do Partido Socialista, mas isto não quer dizer que sejam culpados." "É evidente que visam o PS, porque senão não eram na sede do PS e não eram uma série de dirigentes do PS. Nem fica bem atirar e dizer simplesmente que é a responsabilidade de um trabalhador que não sabe do que é que se passa", acredita. Para André Ventura, José Luís Carneiro, enquanto antigo assessor de António Costa, tem "amplas responsabilidades na estratégia de comunicação do Partido Socialista".