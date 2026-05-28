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Ponte 25 de Abril cortada ao trânsito este domingo de manhã

28 mai, 2026 - 21:48 • Lusa

Circulação vai estar condicionada para comemorar o 60.º aniversário da Ponte 25 de Abril.

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A Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa à Margem Sul do Tejo, vai estar cortada ao trânsito no domingo entre as 08h30 e as 10h30, no sentido Sul/Norte, devido ao passeio Pedala Portugal, anunciou esta quinta-feira a Lusoponte.

"Com o objetivo de apoiar a realização do passeio Pedala Portugal, a ter lugar na Ponte 25 de Abril no próximo domingo, dia 31 de maio, o trânsito nesta ponte estará encerrado ao tráfego entre as 08h30 e as 10h30 no sentido Sul/Norte (Almada/Lisboa), e terá uma via encerrada no sentido Norte/Sul (Lisboa/Almada), entre as 08h00 e as 10h30", indicou a concessionária da infraestrutura.

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A Lusoponte referiu ainda que o passeio insere-se nas comemorações do 60.º aniversário da Ponte 25 de Abril, que se assinala este ano.

Segundo a organização do Pedala Portugal, o passeio não tem caráter competitivo e vai ligar as cidades de Lisboa, Almada e Oeiras.

Está ainda prevista uma outra edição, no Porto, no dia 21 de junho, com partida no Cais de Gaia, passagem pela Ponte D. Luís I e chegada junto ao Jardim do Passeio Alegre.

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