Prazo para limpeza dos terrenos vai ser alargado até 30 de junho

O prazo para a limpeza dos terrenos vai ser alargado até 30 de junho, anunciou o ministro da Agricultura esta quinta-feira.

À RTP, José Manuel Fernandes refere que face às condições climatéricas dos últimos meses, o prazo será alargado mais um mês, depois de estar previsto terminar, inicialmente, no final de maio.

"As pessoas vão ter mais uma oportunidade, se não fizer, vão ter multas", sublinhou o governante.

O ministro da Agricultura apela a que este cuidado seja tomado em todo o território, porque o risco de incêndio é transversal a todo o país naquele que será "seguramente, um verão complicado".

José Manuel Fernandes garante que o Governo está pronto para fazer face ao verão: "Teremos meios como nunca tivemos e apostamos na prevenção como nunca fizemos".

As câmaras municipais mais afetadas vão receber 41 milhões de euros, contando com 70% de adiantamento.



Mesmo assim, pede à população que faça "todo o esforço para evitar comportamentos de risco" e sublinha que todos são "essenciais neste objetivo".

Quem retirar madeira vai receber entre mil a 1.500 euros por héctar.