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Incêndios
Prazo para limpeza dos terrenos vai ser alargado até 30 de junho
28 mai, 2026 - 10:15 • João Malheiro
O ministro da Agricultura apela a que este cuidado seja tomado em todo o território, porque o risco de incêndio é transversal a todo o país naquele que será "seguramente, um verão complicado".
O prazo para a limpeza dos terrenos vai ser alargado até 30 de junho, anunciou o ministro da Agricultura esta quinta-feira.
À RTP, José Manuel Fernandes refere que face às condições climatéricas dos últimos meses, o prazo será alargado mais um mês, depois de estar previsto terminar, inicialmente, no final de maio.
"As pessoas vão ter mais uma oportunidade, se não fizer, vão ter multas", sublinhou o governante.
O ministro da Agricultura apela a que este cuidado seja tomado em todo o território, porque o risco de incêndio é transversal a todo o país naquele que será "seguramente, um verão complicado".
José Manuel Fernandes garante que o Governo está pronto para fazer face ao verão: "Teremos meios como nunca tivemos e apostamos na prevenção como nunca fizemos".
As câmaras municipais mais afetadas vão receber 41 milhões de euros, contando com 70% de adiantamento.
Mesmo assim, pede à população que faça "todo o esforço para evitar comportamentos de risco" e sublinha que todos são "essenciais neste objetivo".
Quem retirar madeira vai receber entre mil a 1.500 euros por héctar.
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