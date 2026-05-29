Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Agentes da PSP descontentes com chamada para o aeroporto

29 mai, 2026 - 10:00 • Liliana Monteiro com Redação

O reforço de meios permitiu que a manhã desta sexta-feira fosse mais calma.

A+ / A-
Liliana Monteiro no aeroporto de Lisboa

Os agentes da PSP estão descontentes por terem sido chamados a trabalhar no aeroporto de Lisboa em poucas horas e por tempo limitado.

Os 48 agentes que estão a reforçar os meios de apoio para evitar as longas filas dos últimos dias vão estar ao serviço durante um mês. Depois, deverão regressar aos seus postos, por altura da entrada ao serviço dos 150 policias que estão nesta altura a ser formados para a função.

Entretanto, o reforço de meios permitiu que a manhã desta sexta-feira fosse mais calma, como testemunhou a reportagem da Renascença.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Que chatice
    29 mai, 2026 ter de fazer trabalho de polícia 10:01
    Que chatice, terem de sair do conforto das tarefas administrativas, para irem para o terreno fazer alguma coisa!...

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?