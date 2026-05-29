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Agentes da PSP descontentes com chamada para o aeroporto
29 mai, 2026 - 10:00 • Liliana Monteiro com Redação
O reforço de meios permitiu que a manhã desta sexta-feira fosse mais calma.
Os agentes da PSP estão descontentes por terem sido chamados a trabalhar no aeroporto de Lisboa em poucas horas e por tempo limitado.
Os 48 agentes que estão a reforçar os meios de apoio para evitar as longas filas dos últimos dias vão estar ao serviço durante um mês. Depois, deverão regressar aos seus postos, por altura da entrada ao serviço dos 150 policias que estão nesta altura a ser formados para a função.
Entretanto, o reforço de meios permitiu que a manhã desta sexta-feira fosse mais calma, como testemunhou a reportagem da Renascença.
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