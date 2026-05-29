- Noticiário das 18h
- 29 mai, 2026
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Crianças abandonadas em Alcácer regressaram a França esta sexta-feira
29 mai, 2026 - 17:49 • Ricardo Vieira
A viagem foi organizada e acompanhada pelas autoridades francesas e portuguesas, "procurando garantir o bem estar destes meninos", sublinha o Tribunal.
As duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal regressaram esta sexta-feira a França, informou Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, comunicado.
A viagem dos irmãos de quatro e cinco anos foi organizada e acompanhada pelas autoridades francesas e portuguesas, "procurando garantir o bem estar destes meninos", sublinha a nota enviada às redações.
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O processo ficou marcado pela cooperação entre as diversas entidades envolvidas e pelo "empenho em salvaguardar o superior interesse destas crianças num momento tão difícil das suas vidas".
Os dois irmãos foram abandonados numa zona de mato, pela mãe e pelo companheiro desta, no dia 19 de maio. Foram encontrados por populares junto a uma estrada entre Alcácer do Sal e a Comporta, no distrito de Setúbal.
A mãe e o companheiro foram detidos dois dias depois, numa esplanada em Fátima. Estão a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.
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