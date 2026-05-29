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Destruição de gravações do INEM impede apuramento do motivo do atraso de socorro em Évora
29 mai, 2026 - 15:50 • Lusa
IGAS concluiu que houve demora excessiva no acionamento do socorro, mas a destruição das gravações telefónicas pelo INEM impediu apurar as razões do atraso registado em fevereiro de 2025, junto ao Hospital de Évora.
A destruição de gravações telefónicas impossibilitou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) de apurar o motivo da demora do INEM no acionamento do socorro a um homem em Évora, em fevereiro de 2025.
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Homem sentiu-se mal a cerca de 20 metros da urgênc(...)
A IGAS salvaguarda que, mesmo que tivesse tido acesso às gravações em causa, isso "não significaria automaticamente um juízo de ilicitude e de culpa" sobre o TEPH do CODU por ter somente acionado a ambulância dos bombeiros voluntários de Évora "decorridos 25 a 30 minutos após o telefonema" do cidadão que efetuou o contacto telefónico para a Linha 112.
"Seria imprescindível avaliar e ponderar as circunstâncias concretas com relevância ao nível da ilicitude e da culpa que envolveram o atraso nesse acionamento", refere a inspeção-geral.
Relativamente à decisão do INEM de eliminar a gravação do contacto entre o CODU e os bombeiros de Évora, a IGAS adianta que recebeu o esclarecimento de que estava suportada numa deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que estabeleceu o prazo máximo de 90 dias para a conservação deste tipo de registo.
Na altura, a SIC noticiou que o Hospital de Évora recusou o socorro a um homem que se sentiu mal e caiu a poucos metros da urgência.
Segundo o canal televisivo, as pessoas que passavam na rua pediram auxílio ao hospital, que estava a poucos metros de distância, mas foi-lhes respondido que teriam de ligar para o número de emergência 112.
A ambulância chegou ao local minutos depois, fazendo o transporte do homem até à urgência hospitalar, situada do outro lado da rua.
O relatório da IGAS concluiu ainda que no Hospital de Évora existe uma equipa médica de emergência intra-hospitalar, mas que esta "está adstrita a socorrer situações agudas que ocorram no interior das instalações hospitalares".
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