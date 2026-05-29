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Segurança
Diretor nacional da PSP pode sair para a Europol. Ministro está orgulhoso
29 mai, 2026 - 16:37 • Lusa
O ministro da Administração Interna garante que foi "informado previamente" da candidatura de Luís Carrilho.
O ministro da Administração Interna manifestou-se esta sexta-feira orgulhoso pela integração do diretor nacional da PSP numa "short list" para o cargo de diretor executivo da Europol, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial.
"Enquanto português, ministro, polícia, fico orgulhoso por todas as razões de ter um cidadão português, um polícia, nessa "short list", que prestigia o país", disse aos jornalistas Luís Neves no aeroporto de Lisboa.
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O porta-voz da Polícia de Segurança Pública, Sérgio Soares, confirmou à Lusa que o diretor Nacional da PSP, Luís Carrilho, concorreu ao cargo de Diretor Executivo da Europol, fazendo parte de uma "short list".
O ministro da Administração Interna considerou positiva esta candidatura de Luís Carrilho e sublinhou que foi "informado previamente".
Luís Carrilho, com currículo internacional, nomeadamente na liderança de várias missões da ONU, é diretor nacional da Polícia de Segurança Pública há dois anos, tendo tomado posse no dia 10 de maio de 2024.
"É naturalmente prestigiante para qualquer polícia e para qualquer dirigente policial ver reconhecida a sua competência ao ponto de integrar a "short list" da maior agência de polícia europeia. Trata-se de um reconhecimento relevante da experiência, capacidade e credibilidade internacional da PSP e de Portugal", sublinhou o porta-voz da PSP.
A notícia de que Luís Carrilho concorreu ao cargo de diretor executivo da Europol e está na "short list", de seis nomes, que se irão reduzir a três, em meados de junho, foi avançada hoje pelo jornal Nascer do SOL.
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