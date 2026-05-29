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- 29 mai, 2026
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Dois homens detidos em São Miguel por alegado abuso sexual de jovem com incapacidade de 95%
29 mai, 2026 - 11:05 • Olímpia Mairos
Suspeitos, de 18 e 44 anos, terão aliciado a vítima através de uma relação de vizinhança. A PJ fala em fortes indícios do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na ilha de São Miguel, dois homens, de 18 e 44 anos, fortemente indiciados pela prática do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. A vítima é uma jovem de 21 anos, portadora de uma anomalia psíquica que lhe confere um grau de incapacidade fixado em 95%.
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Em comunicado, a PJ refere que a investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores e permitiu recolher indícios suficientes da alegada prática dos crimes por parte dos dois suspeitos.
Segundo a polícia de investigação criminal, os factos terão começado em fevereiro deste ano, num contexto de proximidade entre os envolvidos.
“Os factos terão tido início em fevereiro do corrente ano, em contexto de relação de vizinhança, circunstância que permitiu aos suspeitos aliciar a vítima a frequentar a residência do mais velho”, indica a Polícia Judiciária, acrescentando que foi aí que “alegadamente, ocorreram os atos sexuais de relevo investigados”.
A Polícia Judiciária adianta ainda que os suspeitos “serão presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação”.
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