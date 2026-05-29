Educadora Marisa Teixeira vence Global Teacher Prize Portugal

A professora do pré-escolar Marisa Teixeira venceu nesta sexta-feira o Global Teacher Prize Portugal por promover a cidadania entre os mais pequenos, com projetos desde a solidariedade à ciência ou segurança que juntam crianças e a comunidade.

A educadora de infância no agrupamento de escolas Alpendorada, no concelho de Marco de Canavezes, foi distinguida pelos vários projetos de inovação pedagógica desenvolvidos junto dos mais pequenos no jardim de infância, que descreve como um "laboratório de cidadania".

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Com iniciativas que envolvem tanto as crianças como a comunidade, Marisa Teixeira foi impulsionadora, na escola, de projetos dedicados à educação para o risco, à solidariedade e promoção da empatia ou que integram literacia, geologia e prevenção sísmica.

No jardim de infância, é também a responsável por desenvolver o Clube Ciência Viva, mas quer ir mais longe e o prémio de 30 mil euros representa um incentivo para concretizar os planos.

No horizonte está uma espécie de "ecossistema de aprendizagem e cidadania" que Marisa Teixeira pretende criar através da implementação de um parque pedagógico de educação rodoviária e autoproteção, do reforço do Clube Ciência Viva e da literacia digital com equipamentos de investigação científica, e da criação de um estúdio de expressão e comunicação dedicado às artes e à produção cultural.