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Educação
Educadora Marisa Teixeira vence Global Teacher Prize Portugal
29 mai, 2026 - 23:01 • Lusa
Professora numa escola no concelho de Marco de Canavezes é impulsionadora de projetos dedicados à educação para o risco, à solidariedade e promoção da empatia ou que integram literacia, geologia e prevenção sísmica com os mais novos.
A professora do pré-escolar Marisa Teixeira venceu nesta sexta-feira o Global Teacher Prize Portugal por promover a cidadania entre os mais pequenos, com projetos desde a solidariedade à ciência ou segurança que juntam crianças e a comunidade.
A educadora de infância no agrupamento de escolas Alpendorada, no concelho de Marco de Canavezes, foi distinguida pelos vários projetos de inovação pedagógica desenvolvidos junto dos mais pequenos no jardim de infância, que descreve como um "laboratório de cidadania".
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Com iniciativas que envolvem tanto as crianças como a comunidade, Marisa Teixeira foi impulsionadora, na escola, de projetos dedicados à educação para o risco, à solidariedade e promoção da empatia ou que integram literacia, geologia e prevenção sísmica.
No jardim de infância, é também a responsável por desenvolver o Clube Ciência Viva, mas quer ir mais longe e o prémio de 30 mil euros representa um incentivo para concretizar os planos.
No horizonte está uma espécie de "ecossistema de aprendizagem e cidadania" que Marisa Teixeira pretende criar através da implementação de um parque pedagógico de educação rodoviária e autoproteção, do reforço do Clube Ciência Viva e da literacia digital com equipamentos de investigação científica, e da criação de um estúdio de expressão e comunicação dedicado às artes e à produção cultural.
Citada em comunicado, a vencedora do Global Teacher Prize Portugal resume a sua visão, sublinhando que educar na infância é "construir os alicerces de cidadãos confiantes, sensíveis e resilientes, capazes de transformar o mundo num lugar mais seguro, mais justo e mais humano".
O nome do vencedor da 8.ª edição do Global Teacher Prize Portugal, que distingue professores desde o pré-escolar até ao 12.º ano, foi anunciado esta sexta-feira pelo Presidente da Assembleia da República, António José Seguro, numa cerimónia que decorreu no Auditório do Banco Santander, em Lisboa.
O Global Teacher Prize Portugal atribuiu também uma menção honrosa a Ana Cláudia Fontão, do agrupamento de escolas Dra. Laura Ayres, em Quarteira, pela promoção do acesso à cultura, à criação e à fruição cultural.
Atualmente no 1.º ciclo, o teatro, as artes plásticas e a expressão criativa são ferramentas centrais da prática pedagógica de Ana Cláudia Fontão, que tenciona agora criar um laboratório dedicado à literacia artística e ao empreendedorismo.
Entre os finalistas da 8.ª edição do Global Teacher Prize Portugal, havia professores de Música que transformam a sala de aula num espaço de experimentação artística, professores de Português que se servem de videojogos para promover a leitura, e professores que levam a escola à comunidade para promover a aprendizagem em contextos reais.
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