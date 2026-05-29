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Polícia Judiciária

Elevador da Glória. Buscas na Carris e em empresa de manutenção

29 mai, 2026 - 09:41 • João Malheiro

Em causa, estarão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança.

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A Polícia Judiciária (PJ) realiza esta sexta-feira um conjunto de buscas ligadas ao acidente do Elevador da Glória que vitimou 16 pessoas, em setembro do ano passado.

Segundo a CNN Portugal, mais de duas dezenas de inspetores estão a efetuar buscas na Carris e na MAIN, a empresa responsável pela manutenção dos elevadores.

Em causa, estarão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança.

Também se executam buscas domiciliárias a visados por esta investigação do DIAP de Lisboa.

As conclusões preliminares do gabinete de investigação a acidentes ferroviários levaram à demissão do diretor de manutenção da Carris. Esta entidade está a colaborar com as autoridades na investigação.

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