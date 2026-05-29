- Noticiário das 10h
- 29 mai, 2026
-
Polícia Judiciária
Elevador da Glória. Buscas na Carris e em empresa de manutenção
29 mai, 2026 - 09:41 • João Malheiro
Em causa, estarão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança.
A Polícia Judiciária (PJ) realiza esta sexta-feira um conjunto de buscas ligadas ao acidente do Elevador da Glória que vitimou 16 pessoas, em setembro do ano passado.
Segundo a CNN Portugal, mais de duas dezenas de inspetores estão a efetuar buscas na Carris e na MAIN, a empresa responsável pela manutenção dos elevadores.
Em causa, estarão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança.
Também se executam buscas domiciliárias a visados por esta investigação do DIAP de Lisboa.
As conclusões preliminares do gabinete de investigação a acidentes ferroviários levaram à demissão do diretor de manutenção da Carris. Esta entidade está a colaborar com as autoridades na investigação.
- Noticiário das 10h
- 29 mai, 2026
-
- Elevador da Glória: Filhos de guarda-freio com bolsa de 160 euros por mês
- Carris aprova, com retroativos, bolsa de estudo para filhos de trabalhador que morreu no Elevador da Glória
- Elevador da Glória. Filhos do guarda-freio morto sem bolsa escolar meio ano depois
- Elevador da Glória, 6 meses depois. "O tempo vai passando, custa menos. Mas ainda é muito triste"
- Afinal, AMT não fará relatório sobre acidente no Elevador da Glória
- Do controlo da burca ao descontrolo do elevador da Glória
- Elevador da Glória: Filhos de guarda-freio com bolsa de 160 euros por mês
- Carris aprova, com retroativos, bolsa de estudo para filhos de trabalhador que morreu no Elevador da Glória
- Elevador da Glória. Filhos do guarda-freio morto sem bolsa escolar meio ano depois
- Elevador da Glória, 6 meses depois. "O tempo vai passando, custa menos. Mas ainda é muito triste"
- Afinal, AMT não fará relatório sobre acidente no Elevador da Glória
- Do controlo da burca ao descontrolo do elevador da Glória