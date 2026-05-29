Elevador da Glória. Ministério Público confirma buscas na sede da Carris

[Atualizado às 12h30]

A Polícia Judiciária (PJ) realiza esta sexta-feira um conjunto de buscas ligadas ao acidente do Elevador da Glória que vitimou 16 pessoas, em setembro do ano passado.

A Procuradoria-Geral da República (PGR), órgão que dirige o Ministério Público, coordenador do inquérito relativo ao acidente do elevador da Glória, confirmou à Lusa a existência de "diligencias de buscas" judiciais na Carris.

"Confirma-se a realização de diligências de busca, entre as quais a um posto de trabalho na Carris, no âmbito de inquérito a correr termos no DIAP Regional de Lisboa", pode ler-se na nota enviada à Lusa pela PGR.



É a confirmação avançada pela CNN Portugal, que dá conta que mais de duas dezenas de inspetores estão a efetuar buscas na Carris e na MAIN, a empresa responsável pela manutenção dos elevadores.

Em causa, estarão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança.

Também se executam buscas domiciliárias a visados por esta investigação do DIAP de Lisboa.

As conclusões preliminares do gabinete de investigação a acidentes ferroviários levaram à demissão do diretor de manutenção da Carris. Esta entidade está a colaborar com as autoridades na investigação.

No entretanto, a Carris confirmou à Lusa a realização das buscas: "A Carris está a colaborar com as autoridades, como sempre faz, e confirma que estão a decorrer buscas na sede da empresa, em Santo Amaro", disse a empresa, numa curta resposta.

Apesar de questionada acerca do teor das buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ), a Carris escusou-se a indicar mais pormenores.