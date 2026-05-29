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Transportes públicos
Greve Geral: Comboios, Carris e TAP com serviços mínimos
29 mai, 2026 - 18:38 • Fátima Casanova
Não foram decretados serviços mínimos para o Metropolitano de Lisboa e para os barcos da Transtejo/Soflusa, transportes públicos que não deverão funcionar na greve geral da próxima quarta-feira, 3 de junho.
A CP, a Fertagus, a Carris e a TAP vão ter serviços mínimos na greve geral da próxima quarta-feira, 3 de junho, decidiu o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social (CES).
Durante a paralisação convocada pela CGTP, o Tribunal Arbitral estipulou que têm de circular 25% dos comboios na CP, dando assim luz verde à proposta apresentada pela empresa.
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Também a Fertagus vai ter serviços mínimos para a travessia ferroviária entre Lisboa e a margem sul do Tejo.
A Carris de Lisboa também vai contar com serviços mínimos no dia da greve geral, indica o Tribunal Arbitral.
Vão funcionar a 100% as carreiras: 703, 708, 717, 726, 735, 736, 738, 751, 755, 758, 760 e 767, entre as 6h00 e as 9h00 e entre as 16h00 e as 19h00.
Vão funcionar a 50% do seu regime normal as carreiras: 703, 708, 717, 726, 735, 736, 738, 751, 755, 758, 760 e 767, nas restantes horas.
Na greve geral próxima quarta-feira, a TAP também vai assegurar 34 voos, depois de a transportadora aérea e os sindicatos terem chegado a acordo.
Estão assegurados voos para as regiões autónomas, Brasil, Estados Unidos, Angola , Cabo verde, São Tomé e Príncipe e algumas cidades europeias.
O Metropolitano de Lisboa não terá serviços mínimos na circulação de composições e estará encerrado ao público, indicou o Tribunal Arbitral.
Também não foram decretados serviços mínimos de transporte fluvial de passageiros, entre as duas margens do Tejo, a assegurar pela Transtejo/Soflusa.
A greve geral de 3 de junho foi convocada pela CGTP para protestar contra o pacote laboral que o Governo quer aprovar.
[notícia atualizada às 21h06, de 29/05/2026]
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