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Greve geral: Comboios e TAP com serviços mínimos

29 mai, 2026 - 18:38 • Fátima Casanova

Não foram decretados serviços mínimos para o Metropolitano de Lisboa, que estará assim encerrado a 3 de junho.

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A CP, a Fertagus e a TAP vão ter serviços mínimos na greve geral da próxima quarta-feira, 3 de junho, decidiu o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social (CES).

Durante a paralisação convocada pela CGTP, o Tribunal Arbitral estipulou que têm de circular 25% dos comboios na CP, dando assim luz verde à proposta apresentada pela empresa.

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Também a Fertagus vai ter serviços mínimos para a travessia ferroviária entre Lisboa e a margem sul do Tejo.

Na greve geral próxima quarta-feira, a TAP também vai assegurar 34 voos, depois de a transportadora aérea e os sindicatos terem chegado a acordo.

Estão assegurados voos para as regiões autónomas, Brasil, Estados Unidos, Angola , Cabo verde, São Tomé e Príncipe e algumas cidades europeias.

O Metropolitano de Lisboa não terá serviços mínimos na circulação de composições e estará encerrado ao público, indicou o Tribunal Arbitral.

A greve geral de 3 de junho foi convocada pela CGTP para protestar contra o pacote laboral que o Governo quer aprovar.

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