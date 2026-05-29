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Greve geral: Comboios e TAP com serviços mínimos
29 mai, 2026 - 18:38 • Fátima Casanova
Não foram decretados serviços mínimos para o Metropolitano de Lisboa, que estará assim encerrado a 3 de junho.
A CP, a Fertagus e a TAP vão ter serviços mínimos na greve geral da próxima quarta-feira, 3 de junho, decidiu o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social (CES).
Durante a paralisação convocada pela CGTP, o Tribunal Arbitral estipulou que têm de circular 25% dos comboios na CP, dando assim luz verde à proposta apresentada pela empresa.
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Também a Fertagus vai ter serviços mínimos para a travessia ferroviária entre Lisboa e a margem sul do Tejo.
Na greve geral próxima quarta-feira, a TAP também vai assegurar 34 voos, depois de a transportadora aérea e os sindicatos terem chegado a acordo.
Estão assegurados voos para as regiões autónomas, Brasil, Estados Unidos, Angola , Cabo verde, São Tomé e Príncipe e algumas cidades europeias.
O Metropolitano de Lisboa não terá serviços mínimos na circulação de composições e estará encerrado ao público, indicou o Tribunal Arbitral.
A greve geral de 3 de junho foi convocada pela CGTP para protestar contra o pacote laboral que o Governo quer aprovar.
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