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Homem detido em Vila Verde por suspeitas de incendiar carro da ex-companheira

29 mai, 2026 - 11:27 • Olímpia Mairos

Suspeito de 39 anos terá ateado fogo ao veículo da ex-companheira em Covas, provocando a explosão de uma botija de gás e colocando em risco a zona envolvente.

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Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas dos crimes de violência doméstica e incêndio em veículo, após alegadamente ter ateado fogo ao carro da ex-companheira na freguesia de Covas, concelho de Vila Verde.

A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, na sequência de uma investigação que permitiu recolher "sólidos elementos probatórios" relacionados com os factos.

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Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito, num contexto de violência doméstica e movido por vingança, deslocou-se à residência da ex-companheira e incendiou o veículo desta com recurso a um isqueiro e material combustível.

"O suspeito, atuando numa espiral de violência e em contexto de violência doméstica, deslocou-se à habitação da ex-companheira onde, com recurso a isqueiro e material combustível, ateou fogo ao veículo daquela", refere a PJ em comunicado.

O incêndio provocou a explosão de uma botija de gás, causando danos avultados e colocando em risco a zona envolvente. As autoridades salientam que "os prejuízos verificados só não atingiram maiores proporções dada a imediata intervenção dos bombeiros".

Após os factos, o suspeito colocou-se em fuga para parte incerta, vindo a ser posteriormente localizado e detido pelos investigadores.

A PJ sustenta que o homem "agiu por vingança, consciente de que a sua conduta era proibida e que o resultado da sua ação seria a destruição do veículo".

O detido será agora presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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