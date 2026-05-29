Homem morre à espera do INEM. "Meios estavam empenhados noutras ocorrências"

Um homem de 63 anos morreu esta sexta-feira em Palmela, no distrito de Setúbal, depois de esperar uma hora por uma viatura médica de emergência do INEM.



Tratando-se de um caso de prioridade nível 1, a resposta devia ser imediata, disse à Renascença o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro.

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Rui Lázaro diz que, nas últimas semanas, o Sindicato recebeu diversas denúncias de atrasos no socorro.



E alerta que há vários casos de viaturas avariadas que não são substituídas por falta de viaturas de reserva.

Em comunicado, o INEM confirma ter recebido, às 14h45 desta sexta-feira, "uma chamada para uma situação de paragem cardiorrespiratória (PCR) de um homem de 63 anos, no concelho de Palmela".

"De imediato, foram tentadas ativações das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) dos Hospitais de Setúbal, Barreiro e Almada, bem como da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Montijo. No entanto, todos estes meios encontravam-se empenhados noutras ocorrências em curso", sublinha o Instituto Nacional de Emergência Médica.



Pelas 14h49, adianta o comunicado, foram acionados os Bombeiros Voluntários de Palmela, que chegaram ao local às 15h04, "iniciando manobras de reanimação com recurso a desfibrilhador automático externo".

Entretanto, assim que ficou disponível, a VMER do Hospital de Almada foi acionada às 15h23 para o local da ocorrência. Apesar de todos os esforços desenvolvidos pelas equipas de emergência e socorro, o óbito viria a ser verificado pela equipa médica da VMER", detalha o INEM.