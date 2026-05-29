PJ detém suspeito de criar campanhas solidárias falsas para desviar donativos

Um cidadão estrangeiro, de 36 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de burla qualificada e falsidade informática, no âmbito da operação “Sombra Solidária”, que investigou um alegado esquema de campanhas solidárias fraudulentas destinadas à angariação de fundos para uma criança portadora de uma doença rara e altamente incapacitante.

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Em comunicado, a PJ revela que a investigação teve origem numa denúncia relacionada com a criação de campanhas falsas de recolha de donativos, alegadamente destinadas a apoiar um menor gravemente doente. As diligências realizadas permitiram identificar um suspeito que, segundo a polícia, terá criado e utilizado diversos sites, páginas em redes sociais e plataformas digitais fraudulentas para convencer terceiros a contribuir financeiramente.

De acordo com a investigação, o homem recorria ainda a conteúdos produzidos com recurso a inteligência artificial para conferir credibilidade às campanhas e aumentar a probabilidade de obter donativos.

O objetivo era “induzir terceiros em erro e levá-los a efetuar donativos que seriam desviados para entidades sob o seu controlo”, destaca a PJ, sublinhando a particular gravidade dos factos investigados, uma vez que o esquema incidia sobre iniciativas solidárias dirigidas a uma criança com uma doença grave. Segundo a polícia, a atividade criminosa explorava “a vulnerabilidade emocional dos doadores” e permitia o desvio de verbas destinadas a fins humanitários.

A investigação permitiu igualmente recolher fortes indícios da utilização de múltiplas contas bancárias, plataformas de pagamento e entidades intermediárias, numa alegada tentativa de dificultar o rastreamento dos montantes obtidos de forma ilícita.

No âmbito da operação, foram realizadas várias buscas e pesquisas informáticas, tendo sido apreendidos equipamentos de hardware, dispositivos móveis e outros elementos considerados relevantes para a recolha de prova.

O suspeito encontra-se em situação irregular em Portugal e será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

A PJ acrescenta que a investigação prossegue em articulação com o Ministério Público de Amares, com o objetivo de apurar “a total dimensão da atividade criminosa”, identificar eventuais cúmplices e rastrear a totalidade dos valores alegadamente desviados.