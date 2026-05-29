PJ investiga entidades públicas, associações e empresas de Chaves

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real deu cumprimento, na quinta-feira, a oito mandados de busca e apreensão em entidades públicas intermunicipais, associações municipais, associações empresariais e empresas sediadas em Chaves, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que em causa está a alegada prática dos crimes de participação económica em negócio, prevaricação e tráfico de influências.

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"Em concreto, investigam-se fortes suspeitas do favorecimento de empresas dos setores da comunicação, marketing digital, informática e consultoria por parte de diversas entidades públicas", acrescenta.

A PJ diz ainda que as diligências realizadas visaram "consolidar indícios de que terão sido adjudicados contratos, por ajuste direto ou por consulta prévia, às empresas referenciadas na investigação, com eventual violação das regras aplicáveis à contratação pública, designadamente, dos princípios da concorrência, transparência e prossecução do interesse público, causando elevado prejuízo ao erário público".

A investigação vai prosseguir com vista ao "apuramento integral" das responsabilidades criminais e à "célere conclusão" do inquérito.

O inquérito é titulado pela procuradoria do Juízo Local Criminal de Chaves.