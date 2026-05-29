Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ investiga entidades públicas, associações e empresas de Chaves

29 mai, 2026 - 20:28 • Lusa

Em causa está a alegada prática dos crimes de participação económica em negócio, prevaricação e tráfico de influências.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real deu cumprimento, na quinta-feira, a oito mandados de busca e apreensão em entidades públicas intermunicipais, associações municipais, associações empresariais e empresas sediadas em Chaves, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que em causa está a alegada prática dos crimes de participação económica em negócio, prevaricação e tráfico de influências.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Em concreto, investigam-se fortes suspeitas do favorecimento de empresas dos setores da comunicação, marketing digital, informática e consultoria por parte de diversas entidades públicas", acrescenta.

A PJ diz ainda que as diligências realizadas visaram "consolidar indícios de que terão sido adjudicados contratos, por ajuste direto ou por consulta prévia, às empresas referenciadas na investigação, com eventual violação das regras aplicáveis à contratação pública, designadamente, dos princípios da concorrência, transparência e prossecução do interesse público, causando elevado prejuízo ao erário público".

A investigação vai prosseguir com vista ao "apuramento integral" das responsabilidades criminais e à "célere conclusão" do inquérito.

O inquérito é titulado pela procuradoria do Juízo Local Criminal de Chaves.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?