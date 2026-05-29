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Praia do Dragão Vermelho na Costa da Caparica interditada a banhos

29 mai, 2026 - 23:42 • Lusa

Esta interdição irá decorrer "até que seja efetuada a reposição artificial de areias" nesta praia da Costa da Caparica. A violação desta determinação é punível com uma coima entre os 30 e os 100 euros.

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A praia do Dragão Vermelho na Costa da Caparica está interditada a banhos 50 metros para norte e para sul do molhe sul, na sequência dos incidentes balneares ocorridos nos últimos meses, anunciou esta sexta-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A decisão tomada pelo capitão do porto de Lisboa, Nuno Mota Moreira, tem em consideração os "incidentes balneares que se verificaram nesta área, nos últimos meses".

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A interdição irá decorrer "até que seja efetuada a reposição artificial de areias" nesta praia da Costa da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal, pode ler-se, no edital com a decisão.

Na quinta-feira, um homem de 24 anos, de nacionalidade angolana, morreu afogado enquanto estava a banhos na praia do Dragão Vermelho.

Ainda de acordo com o edital com a interdição, a violação desta determinação é punível com uma coima entre os 30 e os 100 euros, podendo ser agravada até aos 300 euros, no caso de pessoa coletiva.

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