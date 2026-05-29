Prestação Social Única. Beneficiários terão de cumprir trabalho social

O Governo aprovou esta sexta-feira a criação de uma nova Prestação Social Única (PSU) que vai concentrar 13 apoios sociais não contributivos. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, em conferência de imprensa na residência oficial.

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"A ajuda do Estado tem de ser um instrumento para se valorizar" e não "um cheque permanente", defendeu Montenegro, garantindo que "não vai prejudicar ninguém face à situação atual, não há aqui nenhum corte de nenhuma garantia do Estado. A única área em que haver alguma perda é para aqueles que estão a prevaricar", reforça.

Os beneficiários da PSU "que não tenham nenhuma inibição" terão de cumprir trabalho social, num máximo de 15 horas por semana, em diversas áreas - dar autarquias à proteção civil, limpeza ou ação social.

Montenegro explicou que a PSU passa a prever a prestação de "um regime de atividade de solidariedade social" que, segundo Montenegro, é "uma forma de valorizar o seu contributo e é uma forma de abrir caminho para que possam ter experiências profissionais, sociais, que lhes permitam, também, construir futuros projetos de trabalho".

Montenegro defendeu que, além de assegurar que "ninguém fica para trás", o objetivo é lutar "para que estas ajudas não se transformem num cheque permanente e numa forma de vida".

O primeiro-ministro revelou ainda que será criado "um mecanismo para denunciar comportamentos abusivos".

Depois da intervenção do primeiro-ministro tomou a palavra a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, para apresentar o diploma em detalhe, uma intervenção que já não foi transmitida pelo streaming do canal de Youtube da República Portuguesa.

A governante enumerou as 13 prestações sociais que agora acabam e dão lugar à PSU. A saber:

pensão social de velhice

pensão social de invalidez

pensão especial

pensão de viuvez

pensão de orfandade

complementos ordinários de solidariedade

subsídio social de desemprego

Rendimento social de inserção

subsídios sociais por interrupção da gravidez e por risco clínico durante a gravidez

subsídio social por adoção

subsídio social parental inicial

subsídio social por necessidade de deslocação fora das ilhas em caso de gravidez e para realização do parto

subsídio social por riscos específicos

Os beneficiários da PSU têm de ter mais de 18 anos de idade e, no caso de pessoas provenientes de países terceiros à União Europeia, só podem receber esta prestação depois de um tempo mínimo de residência de um ano, à semelhança do que já acontece com o atual rendimento social de inserção, apontou a ministra.

[notícia atualizada às 15h48]