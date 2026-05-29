​Rankings das escolas não serão publicados antes do fim do ano letivo

Os habituais rankings das escolas não vão ser publicados antes do fim do ano letivo.

Há mais de dois meses que a Renascença tem procurado saber junto do Ministério da Educação quando seriam fornecidos os dados aos órgãos de comunicação social que depois elaboram os rankings. O gabinete de Fernando Alexandre tem respondido, mas sem adiantar uma data para a divulgação nem uma justificação para o atraso que existe face ao calendário do ano passado.

Em 2025, os rankings das escolas foram publicados no início de abril, dando cumprimento à indicação dada pelo atual ministro da Educação. Fernando Alexandre defende que os rankings devem ser publicados atempadamente, de forma que as escolas possam preparar o ano letivo seguinte já à luz das conclusões que os rankings permitem tirar.

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O calendário de elaboração dos rankings prevê uma primeira reunião entre o ministério e os órgãos de comunicação social, sendo depois estabelecido um período mínimo de um mês para que os dados possam ser tratados. Ora, a um mês do fim das aulas, ainda não há sequer data para essa primeira reunião.

Os rankings das escolas começaram a ser publicados em 2001, nesse ano em agosto (e o único ano que foi publicado nesse mês). Dai para diante, o mais comum foi publicar os rankings no mês de outubro — aconteceu nove vezes. Mas também houve um ano em que foram publicados em abril (2025), em maio (2021) e em setembro (2003).

Também já aconteceu serem publicados em junho (2020 e 2023), em julho (2022 e 2024), em novembro (2007, 2013 e 2014) e em dezembro (2015, 2016 e 2017).