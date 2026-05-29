Rapto, agressões e ameaças: PJ detém em Lisboa homem procurado por crime violento no Norte

Um homem de 33 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, por suspeitas da prática dos crimes de rapto, ofensa à integridade física qualificada, coação agravada, ameaça agravada e detenção de arma proibida, ocorridos na madrugada de 7 de setembro de 2025, entre as localidades de Lousada e Freamunde.

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Em comunicado, a PJ revela que o suspeito foi identificado, localizado e detido no âmbito de uma investigação conduzida pela Diretoria do Norte, estando fortemente indiciado de ter participado, juntamente com outros três homens, no sequestro de uma vítima que foi sujeita a ameaças e agressões físicas.

Segundo a polícia, o objetivo dos suspeitos era obter informações sobre o paradeiro e os contactos de uma terceira pessoa que teria contraído uma dívida relacionada com a aquisição de produto estupefaciente ao agora detido.

"O suspeito, conjuntamente com outros três suspeitos, manteve a vítima sequestrada, sob ameaça e com recurso a agressões, inclusive com uma arma supostamente de fogo", refere a PJ.

Durante o período em que esteve privada da liberdade, a vítima foi obrigada a realizar contactos telefónicos e a utilizar o seu telemóvel para tentar localizar o alegado devedor. De acordo com a investigação, os suspeitos terão ainda ameaçado outras duas pessoas até conseguirem obter o pagamento da quantia em dívida.

"A dívida veio a ser cobrada após transferência efetuada por via eletrónica", acrescenta a Polícia Judiciária.

Após o pagamento, o ofendido foi abandonado numa zona florestal do concelho de Lousada.

Investigação levou à detenção em Lisboa

Depois de os factos terem sido comunicados às autoridades, a PJ desenvolveu um conjunto de diligências que permitiram reunir prova considerada relevante para a investigação.

"As diligências de imediato empreendidas e realizadas até à presente data permitiram a recolha de elementos probatórios relevantes que conduziram à sua detenção em Lisboa, onde se encontrava a trabalhar", explica a força policial.

No decorrer da operação, os inspetores realizaram uma busca à residência do suspeito, na zona do Grande Porto, e efetuaram outras diligências que culminaram na apreensão de diversos elementos relacionados com o tráfico de droga.

Entre o material apreendido encontram-se resina de canábis, cocaína, uma balança de precisão, uma tábua de corte e cerca de mil embalagens individuais destinadas ao acondicionamento e distribuição de estupefacientes.

Já tinha sido detido por tráfico de droga

A PJ sublinha ainda que o detido possui antecedentes criminais relevantes. Em fevereiro deste ano, o homem já havia sido detido em flagrante delito por tráfico de estupefacientes, após uma busca domiciliária que resultou na apreensão de droga e de material semelhante ao agora encontrado.

Na altura, ficou sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.

O suspeito será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de novas medidas de coação.