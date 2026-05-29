Unir falha mais em Gaia e Espinho do que no resto da AMP

A taxa de cumprimento das viagens dos autocarros da rede Unir no lote de Gaia e Espinho foi de 73,10% em 2025, abaixo dos restantes lotes da Área Metropolitana do Porto (AMP), que registaram taxas superiores a 98%.

De acordo com o Relatório e Contas da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) de 2025 (lucro de 389,9 mil euros), a que a Lusa teve hoje acesso, o lote 4 da rede Unir, que serve Vila Nova de Gaia e Espinho, registou uma taxa de cumprimento de viagens de 73,10%, tendo sido registadas um total de 611.634 viagens e 6,8 milhões de veículos/quilómetro (unidade de medida que serve para quantificar a oferta disponibilizada e atividade operacional).

A taxa de cumprimento de viagens do lote de Gaia e Espinho, que é operado pela Transportes Beira Douro (integrada na Auto Viação Feirense) está abaixo da registada nos restantes lotes, já que no lote 1 (Maia/Matosinhos/Trofa) foi de 98,90%, no lote 2 (Gondomar/Paredes/Santo Tirso/Valongo) foi de 98%, no lote 3 (Póvoa de Varzim/Vila do Conde) foi de 98,60% e no lote 5 (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra/Arouca) foi de 98,30%.

Assim, o lote de Gaia e Espinho contribuiu decisivamente para baixar a média total da rede Unir para uma taxa de cumprimento das viagens de 91,40%.

Além do lote 4, o que realizou mais viagens e veículos/quilómetro em 2025 foi o lote 2 (738.497 e 10,9 milhões, respetivamente), seguido do lote 1 (436.710 e 8,6 milhões), do lote 5 (220.086 e 4,9 milhões) e do lote 3 (201.178 e 3,7 milhões).

Quanto às validações nos diferentes lotes, que totalizaram 39,5 milhões no todo da rede Unir, quanto a assinaturas mensais (total de 36,1 milhões), o que registou maior número foi o lote 1 Gondomar/Paredes/Santo Tirso/Valongo, com 12,2 milhões, seguido do 2 Maia/Matosinhos/Trofa, com 10,3 milhões e o 4, de Gaia/Espinho, com 9,9 milhões.

Ainda no critério das assinaturas, a larga distância estão os lotes 3 da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, com 1,92 milhões de validações, e o 5, da Feira/São João da Madeira/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra/Arouca, com 1,99 milhões de validações.

Quanto aos passageiros ocasionais (3,2 milhões de validações), a tendência foi idêntica, com 935 mil no lote 1, 881 mil no lote 2, 838 mil no lote 4, 313 mil no lote 5 e 241 mil no lote 3.