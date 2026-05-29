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Unir falha mais em Gaia e Espinho do que no resto da AMP

29 mai, 2026 - 11:25 • Lusa

Lote 4 registou uma taxa de cumprimento de viagens de 73,10%. No resto da AMP, é acima dos 98%.

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A taxa de cumprimento das viagens dos autocarros da rede Unir no lote de Gaia e Espinho foi de 73,10% em 2025, abaixo dos restantes lotes da Área Metropolitana do Porto (AMP), que registaram taxas superiores a 98%.

De acordo com o Relatório e Contas da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) de 2025 (lucro de 389,9 mil euros), a que a Lusa teve hoje acesso, o lote 4 da rede Unir, que serve Vila Nova de Gaia e Espinho, registou uma taxa de cumprimento de viagens de 73,10%, tendo sido registadas um total de 611.634 viagens e 6,8 milhões de veículos/quilómetro (unidade de medida que serve para quantificar a oferta disponibilizada e atividade operacional).

A taxa de cumprimento de viagens do lote de Gaia e Espinho, que é operado pela Transportes Beira Douro (integrada na Auto Viação Feirense) está abaixo da registada nos restantes lotes, já que no lote 1 (Maia/Matosinhos/Trofa) foi de 98,90%, no lote 2 (Gondomar/Paredes/Santo Tirso/Valongo) foi de 98%, no lote 3 (Póvoa de Varzim/Vila do Conde) foi de 98,60% e no lote 5 (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra/Arouca) foi de 98,30%.

Assim, o lote de Gaia e Espinho contribuiu decisivamente para baixar a média total da rede Unir para uma taxa de cumprimento das viagens de 91,40%.

Além do lote 4, o que realizou mais viagens e veículos/quilómetro em 2025 foi o lote 2 (738.497 e 10,9 milhões, respetivamente), seguido do lote 1 (436.710 e 8,6 milhões), do lote 5 (220.086 e 4,9 milhões) e do lote 3 (201.178 e 3,7 milhões).

Quanto às validações nos diferentes lotes, que totalizaram 39,5 milhões no todo da rede Unir, quanto a assinaturas mensais (total de 36,1 milhões), o que registou maior número foi o lote 1 Gondomar/Paredes/Santo Tirso/Valongo, com 12,2 milhões, seguido do 2 Maia/Matosinhos/Trofa, com 10,3 milhões e o 4, de Gaia/Espinho, com 9,9 milhões.

Ainda no critério das assinaturas, a larga distância estão os lotes 3 da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, com 1,92 milhões de validações, e o 5, da Feira/São João da Madeira/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra/Arouca, com 1,99 milhões de validações.

Quanto aos passageiros ocasionais (3,2 milhões de validações), a tendência foi idêntica, com 935 mil no lote 1, 881 mil no lote 2, 838 mil no lote 4, 313 mil no lote 5 e 241 mil no lote 3.

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O inquérito à satisfação dos utentes da rede de au(...)

Em fevereiro, a Lusa já tinha noticiado que o lote de Gaia e Espinho tinha obtido, em todos os indicadores, resultados abaixo dos restantes lotes, segundo um inquérito à satisfação dos utentes da rede Unir.

Segundo os resultados do inquérito realizado em novembro de 2025, quer no índice global de satisfação (média de 0,67 pontos para toda a rede, numa escala de 0 a 1), quer em todos os indicadores específicos (informação, acessibilidade, conforto, atendimento, limpeza e conservação interior, limpeza e conservação exterior e condução), o serviço do lote de Gaia e Espinho ficou abaixo dos restantes.

Para os utentes, o serviço prestado no lote 4 pela Transportes Beira Douro, pertencente à Auto Viação Feirense, obteve um índice global de satisfação de 0,56 pontos, mais de uma décima abaixo dos lotes 2 (Gondomar/Valongo/Paredes/Santo Tirso), com 0,68 pontos, do lote 5 (Santa Maria da Feira/Oliveira de Azeméis/Arouca/São João da Madeira/Vale de Cambra), com 0,71 pontos, do lote 1 (Maia/Matosinhos/Trofa), com 0,72 pontos, e do lote 3 (Vila do Conde/Póvoa de Varzim), com 0,73 pontos.

A nova rede Unir, que arrancou em 01 de dezembro de 2023 com nova imagem uniformizada, substituiu os serviços efetuados separadamente pelos cerca de 30 operadores privados rodoviários na AMP até então.

A rede tem 426 linhas, percorre 3.665 quilómetros, tem 12.018 paragens e 672 autocarros ao seu serviço.

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