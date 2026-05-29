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Vendas da indústria farmacêutica em Portugal crescem 10% em 2025

29 mai, 2026 - 11:19 • Lusa

A Alemanha ultrapassou os Estados Unidos e tornou-se o mercado externo mais importante para os laboratórios portugueses, com uma quota de cerca de 51% e a grande distância dos restantes.

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As vendas no mercado nacional de medicamentos, que integra as empresas cuja atividade é a fabricação de preparações farmacêuticas, atingiram 3,850 mil milhões de euros em 2025, mais 10% face a 2024, segundo dados da Informa D&B.

A balança comercial do setor em 2025 alcançou um saldo positivo próximo dos 1,6 mil milhões de euros, em consequência do forte crescimento das exportações em relação às importações, tendo as vendas ao exterior aumentado 41,1% e as importações 9,5%.

A Alemanha ultrapassou os Estados Unidos e tornou-se o mercado externo mais importante para os laboratórios portugueses, com uma quota de cerca de 51% e a grande distância dos restantes.

A Alemanha é também o principal país de origem das importações, com uma quota próxima de 20%, seguida de Espanha e França.

Em 2024, as empresas dedicadas à fabricação de especialidades farmacêuticas em Portugal baixou para 131, uma tendência descendente iniciada em 2022.

No entanto, o emprego criado por 38 das principais empresas mantém uma trajetória ascendente desde 2020, totalizando cerca de 7.600 postos de trabalho em 2024, mais 6,5% do que em 2023 e perto de 30% acima do registado em 2017.

O distrito de Lisboa concentra a generalidade dos maiores operadores, reunindo 85% dos 40 principais, entre fabricantes e importadores sem produção em Portugal.

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