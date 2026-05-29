Vergonha e estigma impedem portugueses de fazer testes a Infeções Sexualmente Transmissíveis

Quase metade dos portugueses nunca realizou testes de rastreio a Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST), o que pode comprometer o controlo da transmissão destas doenças e atrasar o diagnóstico e tratamento.

Um estudo da GfK Metris, que será apresentado na 3.ª edição do ID Symposium, que reúne especialistas para um dia de debate sobre as IST, mostra que 45% da população nunca fez exames para despiste de infeções como VIH, sífilis ou clamídia, apesar de existir um elevado nível de conhecimento sobre estas doenças.

Estigma trava o diagnóstico

Apesar de 92% dos portugueses afirmarem saber o que são IST, o estudo revela que o estigma e a vergonha continuam a ser os principais obstáculos à realização de testes, com 59% dos inquiridos a admitir constrangimento em pedir rastreios (sobretudo nas idades entre 36-45 anos e nos solteiros).

Há também receio de exposição perante familiares ou colegas e medo do diagnóstico, fatores que contribuem para atrasar a identificação de infeções e aumentar o risco de transmissão na comunidade.

O presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Fernando de Almeida, alerta para esta realidade, sublinhando a necessidade de apostar no diagnóstico precoce: “Aquilo que teremos de fazer é investir cada vez mais no diagnóstico precoce, porque algumas destas doenças são tratáveis, mas quanto mais depressa melhor.”