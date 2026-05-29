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- 29 mai, 2026
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Saúde Pública
Vergonha e estigma. Portugueses resistem a fazer testes a infeções sexualmente transmissíveis
29 mai, 2026 - 06:00 • Anabela Góis
Presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge defende a necessidade de apostar, cada vez mais, no diagnóstico precoce.
Quase metade dos portugueses nunca realizou testes de rastreio a Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST), o que pode comprometer o controlo da transmissão destas doenças e atrasar o diagnóstico e tratamento.
Um estudo da GfK Metris, que será apresentado na 3.ª edição do ID Symposium, que reúne especialistas para um dia de debate sobre as IST, mostra que 45% da população nunca fez exames para despiste de infeções como VIH, sífilis ou clamídia, apesar de existir um elevado nível de conhecimento sobre estas doenças.
Estigma trava o diagnóstico
Apesar de 92% dos portugueses afirmarem saber o que são IST, o estudo revela que o estigma e a vergonha continuam a ser os principais obstáculos à realização de testes, com 59% dos inquiridos a admitir constrangimento em pedir rastreios (sobretudo nas idades entre 36-45 anos e nos solteiros).
Há também receio de exposição perante familiares ou colegas e medo do diagnóstico, fatores que contribuem para atrasar a identificação de infeções e aumentar o risco de transmissão na comunidade.
O presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Fernando de Almeida, alerta para esta realidade, sublinhando a necessidade de apostar no diagnóstico precoce: “Aquilo que teremos de fazer é investir cada vez mais no diagnóstico precoce, porque algumas destas doenças são tratáveis, mas quanto mais depressa melhor.”
Centro Europeu de Prevenção de Doenças
Infeções sexualmente transmissíveis atingem número recorde na Europa
Paulo Santos, especialista em prevenção de doenças(...)
No caso do VIH, a preocupação centra-se no diagnóstico tardio, com muitos casos a serem identificados já em fases avançadas da doença. Segundo Fernando de Almeida, é uma “situação que compromete não só o tratamento individual como também o controlo da propagação do vírus, uma vez que pessoas não diagnosticadas podem continuar a transmiti-lo sem saber”. E em Portugal, adianta, ainda há muitos casos em que as “pessoas aparecem já em fases adiantadas, algumas já com a doença, Sida.
Embora 89% dos inquiridos saibam que o VIH é tratável, persistem ideias erradas: 14% acreditam, incorretamente, que a infeção tem cura, sinal de que a literacia em saúde continua a ser um desafio.
Conhecimento elevado, mas prevenção insuficiente
O estudo mostra um paradoxo: existe conhecimento generalizado sobre as Infeções Sexualmente Transmissíveis, mas a adoção de comportamentos preventivos continua aquém do necessário.
Mais de metade dos inquiridos defende a realização de rastreios anuais, mas muitos não o fazem, criando condições para que infeções, muitas vezes assintomáticas, continuem a ser transmitidas de forma silenciosa.
Mais informação e normalização são essenciais
Os especialistas defendem que é necessário normalizar a comunicação sobre IST, combater o estigma e aumentar o acesso à informação, incluindo em contexto escolar, onde 95% dos inquiridos consideram importante abordar o tema.
Só com mais literacia, diagnóstico precoce e acesso facilitado a testes será possível reduzir a transmissão e controlar a incidência destas infeções em Portugal.
Segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, as Infeções Sexualmente Transmissíveis atingiram níveis recorde na Europa em 2024, com aumentos acentuados de gonorreia e sífilis.
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