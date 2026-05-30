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Atenção: Oito distritos estão sob aviso amarelo devido ao calor
30 mai, 2026 - 13:38 • Lusa
Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Évora, Portalegre e Faro afetados, avisa IPMA.
Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Évora, Portalegre e Faro estão sob aviso amarelo, devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, anunciou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
O alerta é válido até às 18h00 de hoje, à exceção de Faro, onde se estende até segunda-feira.
As temperaturas máximas previstas para são de 35 graus em Castelo Branco, 32 em Bragança e em Portalegre, 36 em Évora, 30 em Faro e 28 em Viseu, na Guarda e em Vila Real.
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