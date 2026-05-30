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Banco Alimentar
Aumento dos preços trava donativos de azeite e óleo
30 mai, 2026 - 13:07 • Isabel Pacheco
O aumento do preço do cabaz essencial trava doações de produtos mais caros ao Banco Alimentar. Campanha de recolha de bens decorre este fim de semana nos hipermercados do país.
No saco de papel para entregar aos voluntários do Banco Alimentar (BA), Ana Rita traz dois pacotes de leite, massa e cereais. Escolheu os produtos a dedo porque são “bens essenciais e não muito caros”, conta a jovem, este sábado, à saída de um hipermercado em Espinho.
“Neste caso a massa estava mais barata que o arroz”, nota Ana, acrescentando: “Dou o que consigo”.
“Acho que temos de ajudar os outros. Ajudar as pessoas que estão em necessidade”, nem que não seja, ressalva, “só mesmo com o essencial”.
Maria José e Amélia Lourosa não falham uma campanha do Banco Alimentar, mas as duas reformadas reconhecem que, com o aumento do preço do cabaz dos bens essenciais, é “cada vez mais difícil” contribuir.
“Claro, é difícil”, atira Maria José. “Mas, pronto, dou um pouco, se vier mais logo ou amanhã, dou mais um bocadinho, é assim”, conta, garantindo que participa “todos os anos, sempre”.
Apesar do aumento dos preços não deixa "de contribuir”, diz Amélia. “Mesmo que esteja mais caro. Dou o que posso”.
E o peso do custo de vida dos portugueses já se faz sentir na recolha de bens. Pedro Santos, voluntário da campanha do Banco Alimentar em Espinho, dá como exemplo a falta do azeite e do óleo entre as doações.
“Neste momento estamos a receber muito massas, arroz, leites, mas pouca coisa de óleos, azeites”, conta o voluntário, reconhecendo que se trata de “produtos mais caros” e, por isso, “é mais difícil”. “Mesmo que sejam de linha branca, as pessoas não estão a dar tanto”.
Mas, “tudo é necessário”. “Infelizmente tudo faz falta”, lamenta.
A campanha do Banco Alimentar contra a Fome decorre este fim de semana nos hipermercados de todo o país.
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