- Noticiário das 13h
- 30 mai, 2026
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Crianças abandonadas em Alcácer entregues a familiares
30 mai, 2026 - 12:25 • Daniela Espírito Santo , Teresa Almeida
Os irmãos, de 4 e 5 anos, foram abandonados numa zona de mato pela mãe e pelo companheiro em Alcácer do Sal, a 19 de maio, num episódio que causou consternação em Portugal.
As duas crianças francesas que foram abandonadas junto à estrada em Portugal já estão no país de origem e foram confiadas a membros da família.
A informação é confirmada, este sábado, pelo procurador de Colmar, onde as crianças viviam com a mãe, num comunicado citado pelos jornais locais.
"Foram acompanhados de Portugal por serviços sociais franceses e confiados a membros da família em condições que garantem a sua segurança", assegura o procurador, Jean Richert, que não forneceu mais nenhuma informação sobre os menores para "preservar a serenidade do seu retorno a França".
Os irmãos, de 4 e 5 anos, foram abandonados numa zona de mato pela mãe e pelo companheiro em Alcácer do Sal, a 19 de maio, num episódio que causou consternação em Portugal. Acabaram por ser encontrados por populares junto a uma estrada entre Alcácer e a Comporta, distrito de Setúbal.
O casal responsável pelo abandono foi detido dois dias depois,numa esplanada em Fátima. Ambos permanecem em Portugal e em prisão preventiva.
Já as crianças saíram do país esta sexta-feira, numa viagem acompanhada pelas autoridades portuguesas e francesas, segundo informou na altura o Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal.
De acordo com os meios de comunicação franceses, as crianças já eram procuradas pelas autoridades desde 11 de maio, altura em que o pai as reportou como desaparecidas. O progenitor tinha direitos de visita "limitados e supervisionados".
As autoridades de ambos os países trabalharam em conjunto para avaliar membros da família e terceiros tendo em conta todas estas condicionantes e chegou a ser avançado que seriam confiadas aos serviços sociais de Colmar. Sabe-se agora que acabaram por ser confiadas a familiares.
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