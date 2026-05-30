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Detida mulher por tráfico de pessoas e exploração laboral em Oeiras

30 mai, 2026 - 10:40 • Lusa

A vítima foi aliciada em Angola para vir para Portugal trabalhar. Já por cá, terá ficado sem o passaporte e o telemóvel e "num quadro de especial vulnerabilidade, dependência e isolamento".

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Uma mulher de 48 anos foi detida em Oeiras, Lisboa, por tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, depois de sujeitar a vítima a abusos como funcionária, anunciou este sábado a Polícia Judiciária.

A vítima foi aliciada em Angola para vir para Portugal com uma proposta de trabalho para cuidar de crianças e uma remuneração correspondente ao salário mínimo, promessas que não se confirmaram.

"Já em território nacional, terá passado a desempenhar também tarefas domésticas de forma continuada, sem contrato de trabalho, sem horários definidos e com pagamentos irregulares e muito inferiores ao acordado, num quadro de especial vulnerabilidade, dependência e isolamento", refere a PJ, em comunicado.

Na investigação da Secção Central de Combate ao Banditismo da PJ, as autoridades encontraram indícios de "práticas de controlo e intimidação sobre a vítima, designadamente a limitação das suas saídas da residência, o condicionamento dos contactos com o exterior, a retenção do passaporte e do telemóvel, bem como o acesso e cópia de conteúdos existentes no aparelho telefónico".

No decurso da operação, foram cumpridos um mandado de detenção e foi feita uma busca domiciliária.

A detida ficou a aguardar o desenrolar do processo sujeita a "apresentações trissemanais, entrega dos passaportes angolano e português e proibição de se ausentar de Portugal", acrescentou ainda a PJ.

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