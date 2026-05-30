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Vila Nova de Gaia
Homem de 72 anos morre enquanto praticava caça submarina na Aguda
30 mai, 2026 - 12:07 • Lusa
Vítima foi retirada da água pelos Bombeiros Voluntários da Aguda, "tendo o auto de verificação do óbito sido realizado pelo Delegado de Saúde".
Um homem de 72 anos morreu na tarde de sexta-feira enquanto praticava caça submarina perto da Praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia, informou este sábado a Autoridade Marítima Nacional.
Em comunicado, esta autoridade esclareceu que o alerta foi dado às 18h05 por um popular que se encontrava naquela zona e, à chegada dos meios de socorro ao local, a vítima foi retirada da água pelos Bombeiros Voluntários da Aguda, "tendo o auto de verificação do óbito sido realizado pelo Delegado de Saúde".
No local estiveram ainda o Comando Local da Polícia Marítima do Douro e Leixões e o INEM.
"Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto", avançou ainda a Autoridade Marítima Nacional, que acrescentou que os familiares da vítima estão a receber apoio do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.
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