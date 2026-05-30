Incêndios. Dominado fogo que deflagrou em Vila Real

O incêndio que deflagrou às 00h06 deste sábado na localidade de Boavista, freguesia de Campeã, concelho de Vila Real, encontrava-se dominado pelas 12h45, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca.

De acordo com o 2.º comandante desta corporação, José Augusto, o fogo já se encontra dominado, mas a fase de rescaldo deverá ser demorada, uma vez que as chamas consumiram uma área muito grande e de difícil acesso, onde "o mato é muito denso".

Pelas 10h00 de hoje, as chamas chegaram a ser combatidas por 79 operacionais e foi preciso acionar dois meios aéreos.

Antes, às 06h50, fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Douro informou a Lusa de que os operacionais estiveram no terreno a combater as chamas "toda a noite", mas que não houve habitações em risco.

Oito distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, entre os quais Vila Real, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).