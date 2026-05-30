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Instituto da Segurança Social fecha lar clandestino em Palmela

30 mai, 2026 - 12:58 • Lusa

Encerramento ocorreu na sequência de uma ação de fiscalização, que constatou "que as condições higiossanitárias, de salubridade e de segurança em que os idosos se encontravam acolhidos constituíam um perigo iminente para a sua integridade física, saúde, conforto e bem-estar, justificando-se o encerramento imediato e coercivo".

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O Instituto da Segurança Social encerrou, na sexta-feira, um lar clandestino em Lagameças (Palmela, distrito de Setúbal) que albergava 11 idosos, por falta de condições higiossanitárias, de salubridade e de segurança, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, o Instituto da Segurança Social (ISS) adianta que o encerramento ocorreu na sequência de uma ação de fiscalização, que constatou "que as condições higiossanitárias, de salubridade e de segurança em que os idosos se encontravam acolhidos constituíam um perigo iminente para a sua integridade física, saúde, conforto e bem-estar, justificando-se o encerramento imediato e coercivo".

Segundo o instituto liderado por Pedro Corte Real, entre os 11 idosos estavam "nove mulheres e dois homens, com média de idades de 78 anos".

"Dos 11 idosos que se encontravam neste estabelecimento ilegal, 10 ficaram com as suas famílias e uma pessoa foi encaminhada para instituição de saúde", refere a mesma nota.

O ISS informa ainda que encerrou no passado dia 21 de maio um outro lar clandestino no Pinhal Novo, distrito de Setúbal, onde se encontravam "13 pessoas idosas", das quais nove mulheres e quatro homens, com média de idades de 80 anos".

Esta ação foi realizada em conjunto com o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas/GNR de Setúbal e a Autoridade de Saúde e, "após contacto com as respetivas famílias, cinco pessoas foram encaminhadas para respostas sociais condignas e oito ficaram com familiares".

Desde o arranque do ano e até 30 de abril, os serviços de fiscalização do Instituto da Segurança Social fizeram 167 ações de fiscalização relacionadas com a área de idosos, tendo encerrado, de forma urgente e imediata, sete estabelecimentos clandestinos.

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