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Ministra da Saúde desmente que INEM tenha 40 ambulâncias inoperacionais por avarias

30 mai, 2026 - 17:33 • Anabela Góis

"Sabemos que o INEM teve um desinvestimento muito grande durante longos anos", disse Ana Paula Martins.

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A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, nega que o INEM tenha 40 ambulâncias inoperacionais por avarias e esclarece que a situação se deve, sobretudo, à falta de profissionais.

Ana Paula Martins garantiu que o Governo está a fazer o possível para resolver o problema, acrescentando que o sistema de emergência nacional "já esclareceu o caso".

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Em reação ao homem que morreu na sexta-feira depois de esperar uma hora por uma viatura médica de emergência do INEM, em Setúbal, a ministra da Saúde insistiu que as equipas de socorro sofrem de um "desinvestimento muito grande durante longos anos".

"Sabemos que o INEM teve um desinvestimento muito grande durante longos anos e os socorristas já deram a linha do tempo, explicou a situação em que encontrava a pessoa e os meios acionados", disse.

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Tratando-se de um caso de prioridade nível 1, a resposta devia ser imediata, disse à Renascença o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro.

Rui Lázaro disse ainda que, nas últimas semanas, o Sindicato recebeu diversas denúncias de atrasos no socorro, alertando que há vários casos de viaturas avariadas que não são substituídas por falta de viaturas de reserva.

Perante este caso, Ana Paula Martins voltou a afirmar que "existem momentos em que os meios a acionar podem estar noutras missões de resposta".

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