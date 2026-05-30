Ministra da Saúde desmente que INEM tenha 40 ambulâncias inoperacionais por avarias

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, nega que o INEM tenha 40 ambulâncias inoperacionais por avarias e esclarece que a situação se deve, sobretudo, à falta de profissionais.

Ana Paula Martins garantiu que o Governo está a fazer o possível para resolver o problema, acrescentando que o sistema de emergência nacional "já esclareceu o caso".

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Em reação ao homem que morreu na sexta-feira depois de esperar uma hora por uma viatura médica de emergência do INEM, em Setúbal, a ministra da Saúde insistiu que as equipas de socorro sofrem de um "desinvestimento muito grande durante longos anos".

"Sabemos que o INEM teve um desinvestimento muito grande durante longos anos e os socorristas já deram a linha do tempo, explicou a situação em que encontrava a pessoa e os meios acionados", disse.