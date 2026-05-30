- Noticiário das 17h
- 30 mai, 2026
-
Saúde
Ministra da Saúde desmente que INEM tenha 40 ambulâncias inoperacionais por avarias
30 mai, 2026 - 17:33 • Anabela Góis
"Sabemos que o INEM teve um desinvestimento muito grande durante longos anos", disse Ana Paula Martins.
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, nega que o INEM tenha 40 ambulâncias inoperacionais por avarias e esclarece que a situação se deve, sobretudo, à falta de profissionais.
Ana Paula Martins garantiu que o Governo está a fazer o possível para resolver o problema, acrescentando que o sistema de emergência nacional "já esclareceu o caso".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em reação ao homem que morreu na sexta-feira depois de esperar uma hora por uma viatura médica de emergência do INEM, em Setúbal, a ministra da Saúde insistiu que as equipas de socorro sofrem de um "desinvestimento muito grande durante longos anos".
"Sabemos que o INEM teve um desinvestimento muito grande durante longos anos e os socorristas já deram a linha do tempo, explicou a situação em que encontrava a pessoa e os meios acionados", disse.
Palmela
Homem morre à espera do INEM. "Meios estavam empenhados noutras ocorrências"
Tratando-se de um caso de prioridade nível 1, a re(...)
Tratando-se de um caso de prioridade nível 1, a resposta devia ser imediata, disse à Renascença o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro.
Rui Lázaro disse ainda que, nas últimas semanas, o Sindicato recebeu diversas denúncias de atrasos no socorro, alertando que há vários casos de viaturas avariadas que não são substituídas por falta de viaturas de reserva.
Perante este caso, Ana Paula Martins voltou a afirmar que "existem momentos em que os meios a acionar podem estar noutras missões de resposta".
- Noticiário das 17h
- 30 mai, 2026
-
- Homem morre à espera do INEM. "Meios estavam empenhados noutras ocorrências"
- Destruição de gravações do INEM impede apuramento do motivo do atraso de socorro em Évora
- “Ministra da Saúde já desistiu do SNS". PS pede demissão de Ana Paula Martins
- Ministra quer opinião de peritos sobre comparticipação de medicamentos para obesidade
- “Enquanto for vontade do meu primeiro-ministro”, Ana Paula Martins será ministra da Saúde
- Homem morre à espera do INEM. "Meios estavam empenhados noutras ocorrências"
- Destruição de gravações do INEM impede apuramento do motivo do atraso de socorro em Évora
- “Ministra da Saúde já desistiu do SNS". PS pede demissão de Ana Paula Martins
- Ministra quer opinião de peritos sobre comparticipação de medicamentos para obesidade
- “Enquanto for vontade do meu primeiro-ministro”, Ana Paula Martins será ministra da Saúde