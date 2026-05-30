MP pede prisão preventiva para quatro dos 14 detidos da megaoperação nas Águas de Gaia

O Ministério Público (MP) pediu prisão preventiva para quatro dos 14 arguidos na operação "Águas Turvas", que investiga um alegado esquema de corrupção na empresa municipal Águas de Gaia (ADGaia), segundo documento a que a Lusa teve acesso.

A aplicação de prisão preventiva – medida de coação mais gravosa – a estes quatro detidos "implicará, de certo, o desmoronar" das práticas criminosas, defendeu o MP.

Para outros cinco suspeitos, o MP solicitou a suspensão do exercício de funções e a proibição de contactos, por qualquer meio ou por interposta pessoa, com os outros arguidos, funcionários e dirigentes da ADGaia.

Para os restantes cinco arguidos, o MP requereu que seja prestada, por cada um deles, uma caução não inferior a 100 mil euros e que fiquem proibidos de contactar entre si e com os restantes suspeitos.

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O MP pediu ainda, para um destes cinco arguidos, a proibição de se ausentar do país e a entrega do passaporte.

Inicialmente, a indicação era de que seriam 13 detidos, mas este número aumentou para 14, segundo o documento.